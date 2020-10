Strajk kobiet: Relacja i zdjęcia. Wielki protest w Warszawie, tysiące ludzi przed domem Kaczyńskiego, ataki na demonstrantów

Dzisiejszy protest dobiegł końca, choć zapewne wielu ludzi zostanie jeszcze przez jakiś czas przed domem prezesa PiS. Strajk Kobiet ostrzega przed napastnikami, którzy wciąż mogą być obecni m.in. w okolicach pl. Inwalidów, pl. Krasińskich, czy pl. Wilsona, i apeluje, by nie wracać do domów w pojedynkę.

Tak wygląda zabezpieczony przez policję arsenał, jakim posługują się grasujący dziś po Warszawie bojówkarze. "Wśród zatrzymanych są osoby uczestniczące w zajściach, do których doszło na Starym Mieście oraz w pobliżu ronda de Gaulle'a. Policjanci zatrzymali ponad 30 osób. Wszystkie są przewożone do jednostek policji w celu wykonania dalszych czynności procesowych" - informuje KSP.

Politycy opozycji już wprost twierdzą, że napastnicy atakujący dziś na mieście protestujących, to ludzie zwołani przez prezesa PiS do ochrony kościołów. "Na własne oczy widziałem bojówki Kaczyńskiego, które były chronione kordonem policji przy kościele na Placu 3 Krzyży. A potem bez przeszkód te bojówki przez ulicę Bracką ruszały atakować pokojowych demonstrantów" - napisał Tomasz Siemoniak z PO.

Tak wygląda w tej chwili sytuacja przed domem Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu, gdzie jeszcze długo zapewne będą docierali nowi demonstranci. Na miejscu jest kilkadziesiąt radiowozów i setki policjantów. Strajk Kobiet wezwał do kolejnej blokady polskich miast w najbliższy poniedziałek. Wygląda na to, że protesty będą trwały.

Na Twitterze pojawiają się kolejne nagrania, na których widać agresywne bojówki napadające na protestujących ludzi. Organizatorzy apelują do uczestników, by nie odłączali się od grupy i nie zostawali z tyłu pochodu. Czoło marszu jest już przed domem prezesa PiS na Żoliborzu.

Wśród uczestników marszu jest dziś także prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski podkreślił swoją solidarność z protestującymi i zaapelował do nich, by pamiętali o zasadach bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. - Cyniczna władza zafundowała nam tak haniebne decyzje w samym środku pandemii - ocenił Rafał Trzaskowski.

Tymczasem stołeczna policja informuje o akcji przeciwko grupie pseudokibiców, którzy niestety także postanowili dziś wybrać się na ulice Warszawy, by zakłócać trwające protesty kobiet. Doszło do konfrontacji, funkcjonariusze użyli siły fizycznej oraz granatów hukowych - podaje KSP. Zatrzymanych zostało kilkanaście osób.

Potwierdziły się nieoficjalne informacje - wszyscy zgromadzeni na pl. Zawiszy, pl. Zamkowym i przed KPRM w Alejach Ujazdowskich mają spotkać się w centrum Warszawy na rondzie Dmowskiego, określanym przez Strajk Kobiet mianem ronda Praw Kobiet. To nawiązanie do inicjatywy Warszawskiego Strajku Kobiet, które w 2019 roku zaapelowało do Rady Warszawy o taką właśnie zmianę nazwy skrzyżowania.

Także tym razem duża mobilizacja policji i żandarmerii wojskowej w okolicach stołecznych kościołów oraz budynków administracji państwowej. Przypomnijmy, że do ich ochrony wzywał swoich zwolenników prezes PiS Jarosław Kaczyński. Uczestnicy manifestacji starali się jednak trzymać od miejsc kultu z daleka w czasie ostatnich protestów, więc do konfrontacji nie dochodziło.

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział złożenie do Sejmu projektu zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Aborcja ma być możliwa w przypadku wad letalnych. Prezydent dodał, że po uchwaleniu nowej ustawy w polskim prawie nadal będą występować trzy przesłanki legalnego usunięcia ciąży: z powodu zagrożenia życia i zdrowia matki, z powodu gwałtu lub kazirodztwa oraz z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu, które prowadzi do śmierci dziecka.

W związku z protestem na utrudnienia powinni przygotować się wszyscy ci, którzy dziś po godz. 17 wybierają się do centrum. WTP zachęca do korzystania z metra i pociągów SKM. Aktualne natężenie ruchu kierowcy mogą śledzić na poniższej mapie.

Organizatorki zaapelowały do protestujących, by zabrali ze sobą środki do dezynfekcji, a podczas manifestacji mieli założone maseczki. Zwrócono też uwagę, by nie spożywać alkoholu i mieć zapisany numer telefonu pomocowego, który zostanie podany na stronie wydarzenia.