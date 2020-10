Protest przed TVP w Warszawie: Kilkuset zwolenników Strajku kobiet krzyczy "Myślę, czuję, decyduję”

Profesor o protestach: "Mordercy dzieci nienarodzonych". Studenci nie zostawili tego bez odpowiedzi. Setki błyskawic na wykładzie

"Mordercy dzieci nienarodzonych" - takiego określenia użyła prof. Agnieszka Ziomek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, odpowiadając na maila z pytaniem, czy w środę odbędzie się zaplanowany wykład. Tego dnia kobiety w ramach protestu miały nie przychodzić do pracy czy na zajęcia. Od wiadomości wysłanej przez prof. Ziomek odcina się uczelnia. Bez odpowiedzi nie pozostawili tego za to sami studenci, którzy podczas wykładu masowo domagali się odniesienia przez prof. Ziomek do jej słów. Masowo ustawiali także jako profilowe zdjęcie błyskawicy będącej symbolem Strajku Kobiet.