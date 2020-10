Co dalej z prawem aborcyjnym? PiS gotowy do rozmów, Porozumienie z własnym pomysłem

Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z RMF FM, stwierdził, że konieczne jest doprecyzowanie tzw. ustawy antyaborcyjnej, aby jako przesłanki legalnej aborcji „pozostały wyłącznie wady o charakterze letalnym, tzn. takie, które rzeczywiście uniemożliwiają życie dziecka i w ten sposób kobieta jest narażona na wielkie cierpienie - i tak nie może być”. Dzień wcześniej w Polsat News zapewnił, że jest gotowy zaangażować się w proces legislacyjny.

Sobolewski: Jesteśmy gotowi do włączenia się w każdą inicjatywę prezydenta

Szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski pytany był w czwartek na antenie Polskiego Radia o ewentualny projekt nowelizacji ustawy ws. przepisów aborcyjnych i o to, kto odpowiadać miałby za jego przygotowanie - prezydent, czy sejmowa większość.

W odpowiedzi Sobolewski stwierdził, że prezydent „jako pierwsza osoba w państwie ma prawo do swojej oceny tego, co się dzieje i podjęcia ewentualnych działań”. - Jeśli będzie taka inicjatywa, gdyby był jego projekt, bądź w pierwszej kolejności konsultacje z klubami parlamentarnymi i potem inicjatywa, to jako Zjednoczona Prawica jesteśmy gotowi do włączenia się w każdą inicjatywę pana prezydenta, do rozmów – zapewniał poseł.