Najlepsze hasła na transparentach. Te banery to prawdziwe MEMY ulicy i hity internetu. Pomysłowe slogany na protest

Bielizna erotyczna Me Seduce i nasutniki podbijają świat. Ta kolekcja seksownej bielizny z Zabrza podbija świat

Bielizna erotyczna Me Seduce, która zawojowała świat, produkowana jest w Polsce - w Zabrzu na Śląsku. Deuce Me jest uwodzicielska, zmysłowa i bardzo niegrzeczna. Najnowsza kolekcja bielizny erotycznej dla kobiet firmy Me Seduce z Zabrza wzbudza ogromne kontrowersje. Tot bielizna intymna, którą tworzą wyłącznie kobiety. Jako jedyna w Polsce firma Me Seduce produkuje nasutniki, czyli fantazyjne ozdoby na sutki, ostatni hit mody erotycznej. A to nie wszystko... Właścicielki marki znalazły niszę na rynku, ale ich produkty idą głównie na eksport. Zobaczcie zdjęcia.