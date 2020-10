Prezydent zapowiada nową ustawę antyaborcyjną. „ Oddaje to istotę tzw. kompromisu aborcyjnego z 1993 r.”

Tkacz-Janik o ściganiu organizatorek protestów kobiet: Nie powinniśmy się bać człowieka Ziobry. Nie reprezentuje prawa, a tylko PiS

Jak informuje RMF FM, prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski przygotował wytyczne dla śledczych w sprawie postępowania z organizatorkami i organizatorami masowych protestów ws. aborcji i nakłaniającymi do nich. Może im grozić kara nawet do 8 lat więzienia. Czy poczuła strach na wieść o tych postanowieniach - pytamy Małgorzatę Tkacz-Janik, jedną z kobiet mobilizujących inne panie do wspólnych spacerów wieczorową porą po Gliwicach.