Strajk kobiet. Kolejny dzień protestów po wyroku TK ws. aborcji. Do Warszawy przyjeżdżają strajkujący z całej Polski. Relacja, zdjęcia 30.10

Organizatorki zaapelowały do protestujących, by zabrali ze sobą środki do dezynfekcji, a podczas manifestacji mieli założone maseczki. Zwrócono też uwagę, by nie spożywać alkoholu i mieć zapisany numer telefonu pomocowego, który zostanie podany na stronie wydarzenia.

W tym artykule będziemy na bieżąco relacjonować strajk kobiet w Warszawie. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji.