Demokraci chcą usunięcia Donalda Trumpa z urzędu. Prezydent Trump zapowiedział, że nie przybędzie na inaugurację Bidena. Relacja Na Żywo

Donald Trump w czwartek wieczorem wypowiedział się po raz pierwszy po zamieszkach na Kapitolu.Na Twitterze, który po 12 godzinach blokady odwiesił jego konto, prezydent USA opublikował blisko 3-minutowe nagranie, w którym najpierw potępił atak tłumu na Kapitol i nazwał go oburzającym. Tych, którzy wdarli się na Kapitol nazwał osobami, które zbeszcześciły amerykańską demokrację, niereprezentującymi Ameryki. Zapowiedział, że winni przestępstw za to zapłacą. Trump powiedział, że on sam stosował wszystkie dostępne prawnie i legalne metody, by zweryfikować oddane w wyborach głosy, również po to, by uzdrowić system wyborczy w USA i sprawić, by w przyszłości było pełne zaufanie do wyników wyborów. Donald Trump zapewnił, że skoro Kongres zatwierdził wynik wyborów i 20 stycznia odbędzie się zmiana władzy, on sam dołoży wszelkich starań, by ta zmiana poszła bezproblemowo i gładko. - To moment na uzdrowienie i pojednanie - mówił. Dodał, że cały kraj musi stać się jak jedna rodzina, by stawić czoła wyzwaniom, które pojawiły się w związku z pandemią koronawirusa. Trump zakończył słowami, iż służenie jako prezydent USA było największym zaszczytem jego życia, a do swoich rozczarowanych zwolenników dodał, żeby pamiętali, że ta niesamowita podróż dopiero się rozpoczyna. "God Bless America" - zakończył Donald Trump.