Szokujące sceny: Tłum zaczyna szturm na Kapitol, Trump zasępiony, a rodzina prezydenta bawi się w najlepsze (VIDEO)

- Zdecydowana większość z nich jest pokojowa. A co było z zamieszkami latem? A po drugiej stronie? Nikogo to nie obchodziło. Moi ludzie są spokojni. Moi ludzie nie są zbirami - powtarzał.

Jak mówili ludzie z jego otoczenia, gorący środowy czas, kiedy świat z przerażeniem obserwował zamieszki przed i w środku Kapitolu zasępiony prezydent stał się „mentalnie nieosiągalny”. Opierał się wezwaniom doradców, by potępić buntowników, donosi "The Washington Post".

Choć Trump ostatecznie opublikował na Twitterze wideo, w którym wezwał uczestników zamieszek w Kapitolu do powrotu do domu, to jednak zawarł w nim kłamliwe twierdzenia, że ​​wybory zostały mu ukradzione. Według Washington Post, doradcy poprosili Trumpa, aby nie umieszczał tych fałszywych informacji, ale on zrobił swoje. Dlatego ludzie ci uważają, że wyrządził nieodwracalne szkody swojej prezydenturze i spuściźnie po sobie, pisze Post. A jeden z urzędników administracji waszyngtońskiej, obecny tego wieczoru, powiedział o Trumpie: "Był dzisiaj totalnym potworem".