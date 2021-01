Czy prezydent Donald Trump pod koniec rządów ułaskawi sam siebie? Byłoby to niezwykłe, ale możliwe

Pojawiające się informacje, że w ostatnich dniach urzędowania Donald Trump miałby ułaskawić nie tylko swoich najbliższych, by uniknęli „zemsty” Joego Bidena, ale nawet siebie samego, stawiają pytanie: czy prezydent może to zrobić?

Przypomina on, że prawo łaski to jedna z konstytucyjnych prerogatyw prezydenta i może on obdarzyć nią kogo zechce. Możliwe jest ułaskawienie osoby, która nie została skazana, jednak przyjęcie prawa łaski oznaczałoby - zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 1915 r. - (sprawa Burdrick kontra Stany Zjednoczone), że osoba obdarzona prawem łaski, przyjmując je, przyznaje się do winy. Taka sytuacja miała miejsce gdy Gerald Ford ułaskawił Richarda Nixona, który formalnie nie został skazany.