USA: Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi chce usunięcia Donalda Trumpa z urzędu. Co zrobi wiceprezydent Pence?

Jej niezwykłe oświadczenie ma miejsce dzień po szturmie zwolenników Trumpa na Kapitol, co nadaje wagę wysiłkom Demokratów, by obalić Trumpa. Albo przez postawienie go w stan oskarżenia po raz drugi (impeachment), albo naciskać na Pence'a i członków rządu Trumpa, by skorzystali z 25 poprawki do konstytucji USA.

Daje ona możliwość odwołania prezydenta, jeśli większość rządu uzna, iż Trump nie jest zdolny do pełnienia władzy. Wtedy przeszłaby ona w ręce wiceprezydenta. Gdyby jednak prezydent nie ustąpił dobrowolnie, sprawa trafiłaby do Kongresu, który podjąłby ostateczną decyzję.