Donald Trump: nie będzie mnie na inauguracji rządów Bidena. Kiedy Joe Biden dostanie kody do broni jądrowej?

Twitter na trwałe zablokował konto Trumpa. Powód? Ryzyko podżegania do przemocy

Informacja o tym, że Trumpa nie będzie na zaprzysiężeniu 20 stycznia podał na Twitterze sam Donald Trump.

Wielu już zadaje sobie pytanie: jak nastąpi przekazanie słynnej czarnej teczki z kodami do amerykańskiej broni jądrowej?

Zwykle było tak, że w chwili zmiany lokatora Białego Domu oficer stojący przy ustępującym prezydencie oficer wykonywał kilka kroków, zbliżał się do obejmującego urząd głowy państwa, który dostawał w tym momencie dostęp do najstraszliwszych broni Stanów Zjednoczonych.

Jeszcze niedawno mówiono, że Trump wykorzysta 20 stycznia, by polecieć, już nie Air Force One, tylko inną maszyną prezydencką Boeingiem 767 do Szkocji, aby tam spędzić jakiś czas na w ośrodku, w którym znajdują się jego pola golfowe.