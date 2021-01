USA: Po krwawym szturmie zwolenników Trumpa na Kapitol trudno będzie Bidenowi "skleić" Amerykę

Po kilku godzinach senatorowie i kongresmeni wznowili obrady mające doprowadzić do potwierdzenia wygranej Bidena. W czwartek Kongres odrzucił protesty ws. głosowań w wyborach prezydenckich i zatwierdził wygraną Joego Bidena. To oznacza, że zostaje już oficjalnie prezydentem. Urząd obejmie 20 stycznia.

Donald Trump zapowiedział, że "przekazanie władzy odbędzie się pokojowo", choć nie zgadza się on z wynikiem wyborów, wcześniej konto prezydenta Trumpa na Twitterze zostało zablokowane na 12 godzin. Portal wydał oświadczenie, w którym poinformował, że zażądał usunięcia trzech tweetów z konta Trumpa. Z kolei nagranie z udziałem Trumpa, w którym mówi on o "ukradzionych wyborach" usunięto z Facebooka i YouTube.

Formalnie problem z przekazywaniem władze został załatwiony. 20 stycznia Biden zostanie zaprzysiężony na prezydenta. Nie wiadomo, jak przebiegać będzie uroczystość, nie wiadomo, czy będzie w niej uczestniczyć Trump, czy, jak donoszą media, wyjedzie w tym czasie do... Szkocji, by na swoim polu golfowym reperować nerwy po ostatnich wydarzeniach.

Pewne jest jedno: nie raz jeszcze Trump da znać o sobie, nie raz usłyszy w nim świat. Być może będzie komentował politykę we własnym programie telewizyjnym, może zdecyduje się stworzyć partię. Biden, który niebawem rozpoczyna prezydenturę apeluje o zjednoczenie Amerykanów, bo kraj jest dziś niemal po równo podzielony.

Biden musi pamiętać, że ponad 40 proc. Amerykanów dobrze ocenia rządy Trumpa i to do nich będzie musiał zwracać się o poparcie, o to polityczne nie musi się specjalnie martwić. W Izbie Reprezentantów większość mają Demokraci, w Senacie remis ze wskazaniem na Demokratów, a w przypadku sporów, zdecyduje głos Kamali Harris, wiceprezydenta, nominowanej przez Demokratów.

Sam Trump przeżywa trudne chwile, po zajściach na Kapitolu odwracają się od jego współpracownicy. Przykład dał wiceprezydent Pence, który nie posłuchał polecenia prezydenta, by zmienić w Kongresie werdykt Kolegium Wyborczego, które potwierdziły wygraną Bidena w prezydenckich wyborach. Pence otwierając Senat po przerwie wywołanej szturmem Kapitolu, zwrócił się do demonstrantów: Nie wygraliście!

Członkowie rządu Trumpa prowadzą rozmowy o 25. poprawce do konstytucji USA, w której mowa jest o odsunięciu prezydenta od władzy. Wielką rolę mógłby odegrać Pence, gdyż uruchomienie tego kroku wymagałoby włączenia się wiceprezydenta. Zgodnie z poprawkę, gdy większość członków gabinetu Trumpa, pod przewodnictwem wiceprezydenta uzna, że prezydent jest niezdolny do sprawowania urzędu, pisemnie informuje o tym Kongres. Wtedy władzę przejąłby wiceprezydent. Gdyby prezydent sprzeciwił się tej opinii, decyzję podjąłby Kongres.

O użycie poprawki apelują do Pence'a demokratyczni członkowie komisji sprawiedliwości Izby Reprezentantów, co pozwoliłoby usunąć Trumpa przed 20 stycznia, kiedy nastąpi inauguracja Joe Bidena.

Nie wiadomo, jak zachowałby się w tej sytuacji Pence. Sam nie podał się do dymisji ale wypowiedział posłuszeństwo prezydentowi. Do dymisji zamierza się podać Robert O'Brien, doradca Trumpa. Ustąpiła już Stephanie Grisham, szefowa personelu Melanii Trump i była rzeczniczka Białego Domu. Odeszły Sarah Matthews z biura prasowego i Anna Cristina Niceta, odpowiedzialna za organizację spotkań prezydenta.

W amerykańskich mediach roi się od informacji o brutalności atakujących Kapitol i bezradności policji. Ta ostatnia oddała szturmującym pole niemal bez walki, przez co wielu wdarło się do Kapitolu. Tam doszło do tragedii, kiedy jeden z policjantów zastrzelił 35-letnią Ashli ​​Babbit z San Diego. Była ona jedną z tysięcy zwolenników Donalda Trumpa, którzy szturmowali Kapitol, by zaprotestować przeciwko zwycięstwu wyborczemu Bidena