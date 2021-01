Fotograf Reutera Jim Bourg: szturmujący Kapitol mówili, że chcą pojmać wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a i powiesić go!

Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 10.01.2021 - o czym napisał papież Franciszek?

10.01.2021 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „Ojciec mówi do każdego z nas, tak jak do Jezusa: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym”. Jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga. To nasza najgłębsza tożsamość. Jest to pierwszy punkt życia duchowego, a przypomina nam o tym pierwszy publiczny czyn Jezusa. #ChrzestPański. ”