Ogólnopolski Strajk Kobiet. Dziś kolejny dzień protestów przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego NA ŻYWO

•8:00

Dzisiaj, w środę, 28 października kobiety organizują strajk ogólnopolski. Wiele z nich bierze dzisiaj wolne w pracy. To kolejna odsłona społecznego protestu przeciw orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020, które delegalizuje w kraju wykonywanie aborcji z powodu wad płodu. "Kto może, nie idzie do pracy. Skoro państwo nie działa, zatrzymajmy je do końca i zróbmy sobie nowe. Pomyślcie o tym, żeby w środę nie pójść do pracy. Weźmy sobie urlop bezpłatny, zwykły urlop, oddajmy krew. Apelujemy do przedsiębiorców, apelujemy do wszystkich, którzy zatrudniają pracowników – dajcie nam ten jeden dzień. Dołączcie do nas, to też jest w waszym interesie" - przekonuje Marta Lempart, inicjatorka i jedna z liderek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.