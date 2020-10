Mateusz Morawiecki o wyroku TK ws. aborcji: „ Każda matka, każda kobieta jest i będzie przedmiotem naszej ogromnej troski”

- O co toczy się spór? Warto zadać sobie podstawowe pytanie i niech każdy w sumieniu sobie na to odpowie, czy to spór o danie życia osobom z zespołem Downa, czy spór o niczym nieskrępowaną aborcję – mówił premier Mateusz Morawiecki.

Odnosząc się do kwestii protestów ws wyroku TK, które czasem przybierają, jego zdaniem, zbyt ostrą formę, stwierdził, że „to, co odbywa się w przestrzeni publicznej, te akty agresji, napadów, barbarzyństwa są absolutnie niedopuszczalne”. - Nie zgadzam się, nie ma moje przyzwolenia na ataki na ludzi, na kościoły, na prawo realizowania wartości przez innych – mówił.

Premier: Poprzez łamanie zasad nie tylko lekceważymy własne życie, ale też narażamy innych

Morawiecki zaznaczył, że jesteśmy w czasie pandemii koronawirusa. - Epidemia jest groźna i poprzez łamanie zasad nie tylko lekceważymy własne życie, ale też narażamy innych. Miejmy to na uwadze w tych dniach, kiedy doświadczamy ogromnego ryzyka niekontrolowanego przyrostu zakażeń – mówił.

Szef rządu zaapelował także do „milionów milczących rodzin polskich, które z troską pochylają się nad każdą sprawą”. - Proszę o to, żeby mądrość milczącej większości zwyciężyła, żeby nie doprowadzić do eskalacji tego sporu – mówił. - Polska jest jedna i musimy się wszyscy w niej odnaleźć. Spierajmy się, ale musimy umieć ze sobą rozmawiać i dyskutować. Dziś potrzebujemy przede wszystkim namysłu, szacunku i zrozumienia. Apeluję do mediów o niepodsycanie tego sporu – dodał.