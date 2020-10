Strajk Kobiet 2020: Blokady ulic, Warszawa sparaliżowana. Kolejny protest przeciwko zakazowi aborcji. Zdjęcia, mapa utrudnień na żywo

Protesty przeciwko zakazowi aborcji. Magdalena Kosakowska, organizatorka z Poznania: "Politycy prawicy mają krew na rękach"

- Sama nie należałam do osób, które nadużywają wulgaryzmów i pochwalają ostre formy protestów, ale mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją. Są osoby, które krzyczą, że protestujący dewastują pomniki, ale te same osoby były obojętne lub wręcz chwaliły zachowanie narodowców, którzy robili dokładnie to samo. Czy oni się wczoraj obudzili i nagle zauważyli, że ktoś wykrzykuje brzydkie słowa? To prawicowa "kultura", z której narzędzi zaczęliśmy korzystać. Niestety, grzecznie już nie można, grzecznie już było - mówi Magdalena Kosakowska, jedna z organizatorek z protestów przeciwko zakazowi aborcji w Poznaniu.