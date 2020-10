Protest kobiet, Warszawa 23.10 Kobiety przed domem Jarosława Kaczyńskiego przeciwko zaostrzeniu prawa dotyczącego aborcji

Na początku protestu w Warszawie przemawiała Marta Lempart, aktywistka ruchów feministycznych. - Nie interesuje mnie, jak odkręcicie to prawo. Macie to zrobić bez żadnego trybu - mówiła. - Nie wiem, jaki znajdą sposób, żeby stąd spier... bez żadnego trybu - mówiła. A potem skandowała: - Wypier... bez żadnego trybu!

Przez megafony policja wzywała do rozejścia się. - "Uwaga, uwaga. Policja informuje, mamy stan epidemii. Chroń siebie i innych. Naruszając przepisy porządkowe narażasz się na odpowiedzialność karną." Kordon policji zagrodził drogę demonstrantom. Ci z kolei przez głośniki puszczali muzykę, niektórzy tańczyli.

W tym czasie z megafonów policji powtarzano komunikaty, że gromadzenie się w dobie pandemii koronawirusa jest nielegalne.

- "Raz, dwa trzy, je..ć psy" - odpowiadał tłum.

Organizatorzy protestu wezwali do blokady ulic i rond w poniedziałek od godziny 16. - Ludzie się wkur...ą i dobrze. To jest wojna! - skandowali.

Gorąco zrobiło się około godziny 19.30, kiedy Marta Lempart zaczęła wzywać demonstrantów, by zrobili "krok do przodu" i zbliżyli się do kordonu. Pomiędzy demonstrantami a policjantami praktycznie nie było już przerwy.

Podobne protesty odbywały się w innych miastach. Ostre słowa padały pod adresem PiS na demonstracjachi w Gdańsku i Krakowie.