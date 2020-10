Warszawa: Nocny protest kobiet przeciwko zakazowi aborcji [ZDJĘCIA] Dom Jarosława Kaczyńskiego otoczony, policja użyła gazu łzawiącego

PILNE Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję. "Zakaz aborcji ze względu na wady płodu"

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dopuszczalność przerwania ciąży w przypadku ciężkiego upośledzenia lub choroby płodu jest niezgodny z Konstytucją. Oznacza to usunięcie z prawa polskiego przepisu, który na to pozwalał. - Wrzucenie tematu aborcji i orzeczenie w tej sprawie pseudotrybunału w środku szalejącej pandemii to coś więcej niż cynizm. To polityczne łajdactwo- skomentował Donald Tusk.