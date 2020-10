Prezydent Andrzej Duda: Jestem przeciwnikiem aborcji eugenicznej. Nieoczekiwanie w rozmowie wzięła udział jego żona Agata Korhauser-Duda

Do rozmowy nieoczekiwanie włączyła się żona prezydenta Agata Duda. - Nie wyobrażam sobie, bym mogła usunąć ciążę - powiedziała. Jak dodała, przez pięć lat poznała kobiety, które wychowują ciężko chore dzieci. - Mam ogromny szacunek do tych pań. Natomiast stawiam pytanie: czy każdy jest zdolny do heroizmu. Mam wątpliwości - dodała.

- Mnie niepokoi bardzo to, co się dzieje. Nie można aprobować profanacji kościołów - powiedziała Agata Kornhauser-Duda.

Rozmówca Polsat News zaprotestował przeciwko agresji, niszczeniu mienia, kościołów. Jego zdaniem nie jest to uzasadnione. Jak dodał, można demonstrować ale w granicach prawa i w graniach norm etycznych. - Jeżeli opozycja namawia do protestowania w granicach przepisów, ma do tego prawo. Natomiast profanowanie kościołów, zastraszanie ludzi, agresja są czymś, co w państwie prawnym nie ma miejsca - powiedział Andrzej Duda.

- Od zapewnienia porządku jest policja, nie żadne inicjatywy społeczne - powiedziała głowa państwa pytana o komentarz do wezwania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do chronienia kościołów. - Jestem przekonany, że mamy bardzo odpowiedzialne służby, działające zgodnie z prawem. Podziękował przy okazji funkcjonariuszom. Jak dodał, rozmawiał w tej sprawie z premierem Mateuszem Morawieckim i szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim.

- Bardzo proszę o spokój i rozsądek - zakończył swoją wypowiedź dla Polsat News.