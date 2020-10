Ostra debata w Sejmie. Jarosław Kaczyński do opozycji: „Jesteście przestępcami” [WIDEO]

Kaczyński do opozycji: Jesteście przestępcami

- Odbywa się z waszego podjudzenia setki, tysiące różnego rodzaju demonstracji (…) Sądzę, że to, co dzieje się na tej sali, pokazuje jaki jest wasz poziom kultury politycznej i można powiedzieć państwowej. Wy w tej chwili, w imię własnych interesów, małych, brudnych interesów, interesów Nowaka (Sławomira, posła PO – red.), wy w imię tych interesów rozwalacie Polskę. Narażacie na śmierć mnóstwo ludzi. Jesteście przestępcami – skierował swoje słowa do parlamentarzystów opozycji prezes PiS, odnosząc się do ogólnopolskich protestów przeciwko wyrokowi TK ws. aborcji.

Dodał, że jest w Polsce „przestępstwo spowodowania niebezpieczeństwa powszechnego”. - Wy wzywając do demonstracji, powodujecie tego rodzaju niebezpieczeństwa i odpowiecie za to – mówił wicepremier.