Koronawirus. Celebryci nie wierzą w pandemię. Mówią o spisku i zniechęcają do maseczek. Górniak, Kołakowska, Komarenko - kto jeszcze?

Viola Kołakowska od miesięcy przekonuje na Instagramie, że koronawirus to fikcja Sylwia Dąbrowa/Polska Press

Komunikaty o rosnącej liczbie zakażeń koronawirusem w Polsce zdają się docierać do części celebrytów, którzy wciąż powątpiewają w istnienie zagrożenia. Niektórzy dołączają do ruchu antyszczepionkowców, inni w ogóle nie wierzą w istnienie pandemii. W tej drugiej grupie jest m.in. Viola Kołakowska, która ostatnio wprost zachęcała swoich followersów do tego, by przestali nosić maseczki. Kto jeszcze nie wierzy w pandemię koronawirusa?