Wiceminister zdrowia: Szczepionka na koronawirusa powinna być pod koniec roku

Wiceszef resortu zdrowia przekonywał, że jeśli pojawi się szczepionka przeciw COVID-19, to uda się przerwać łańcuch kolejnych zakażeń i epidemia zniknie. - Tylko szczepionka może nam to zagwarantować. Jestem przekonany, że w pierwszej połowie przyszłego roku to wszytko będzie opanowane – mówił w czwartek na antenie Polskiego Radia.