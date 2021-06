Ważna informacja dla klientów dużego banku. "Niepodpisanie aneksu do umowy będzie skutkowało zamknięciem rachunku"

Bank Pekao przygotowuje się do przejęcia obsługi klientów przejętych z Idea Banku. W związku z tym Bank Pekao w połowie czerwca rozpoczął proces udostępniania w bankowości internetowej Idea Cloud aneksów do umów.

- Zaakceptowanie aneksu jest niezbędne do dalszego korzystania z Państwa produktów, przejętych przez Bank Pekao S.A. Na akceptację aneksu do umowy mają Państwo czas do 8 sierpnia 2021 r. Po tej dacie akceptacja aneksu nie będzie możliwa i będzie skutkowała wypowiedzeniem Państwa umów, a posiadane rachunki zostaną zamknięte przed końcem listopada 2021 r.- podano w komunikacie.