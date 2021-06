3 tygodnie działalności restauracji nie uspokoiło ich właścicieli. " To będzie gorące lato dla restauratorów, operacyjnie i marketingowo"

Choć zainteresowanie restauracjami nie słabnie, niestety nie oznacza to, że restauratorzy mogą liczyć na oddech - skala wyzwań, przed którymi stoją właściciele lokali gastronomicznych jest ogromna, trudna i często nieprzewidywalna.

- Potężny problem z rekrutacją pracowników, konieczność podniesienia cen czy nadal obowiązujące obostrzenia ograniczające maksymalne obłożenie - to tylko niektóre z trudności, które hamują restauracje przed stabilną możliwością odrabiania strat. To będzie gorące lato dla restauratorów, zarówno operacyjnie jak i marketingowo, ponieważ zainteresowanie gości to jedno, a drugie to przyciągnięcie ich do swojej restauracji czy budowa społeczności, która jest tak ważna przed niepewną dla wszystkich jesienią- wyjaśnia nam Marcin Wawrzeń, Country Manager Restaurant Club.