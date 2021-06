Nad Bałtykiem jeszcze drożej niż przed rokiem. "Nocleg nad Bałtykiem droższy o ponad 9 proc. niż w 2020"

Jednak są to najtańsze oferty trzygwiazdkowych hoteli zawierających opcję śniadania w cenie. Za nocleg z pełnym wyżywieniem trzeba zapłacić nawet kilkaset złotych więcej.

Za siedem noclegów w hotelu trzygwiazdkowym dla dwóch dorosłych osób nad polskim morzem trzeba zapłacić średnio 3 018 zł. To o 283 zł więcej niż rok temu- wynika z raportu Rankomat.pl. Najdrożej jest w Sopocie- najtańsza oferta 7 nocy w trzygwiazdkowym hotelu wyniosła3 606 zł- wskazano.

Oczywiście mniej za nocleg zapłacimy w kwaterach prywatnych. - W Kołobrzegu i Międzyzdrojach siedem nocy w dwuosobowym pokoju kosztuje 560 zł. W Ustce i Łebie można znaleźć nocleg od 630 zł. Drożej jest w Świnoujściu (700 zł) oraz w Sopocie (770 zł). Są to kwatery oddalone od morza nie więcej niż 500 centrum i zlokalizowane blisko centrum kurortu- zaznaczono.

Wakacje za granicą w podobnej cenie

Jeśli do cen noclegów nad polskim morzem dołożymy krążące po sieci paragony grozy, czyli przykładowe rachunki za wyżywienie i liczne atrakcje nad polskim morzem - to koszt urlopu w kraju robi się ogromny. Dla porównania eksperci rankomat.pl sprawdził, co za kwotę około 3 tys zł można zorganizować w najpopularniejszych kurortach Albanii, Bułgarii, Chorwacji, Grecji oraz Turcji.