Ekspert: To nieprawda, że producenci czy dystrybutorzy wezmą opłatę reprograficzną na siebie. Finalnie opłatę tę odczują konsumenci

Państwa zdaniem, o ile wzrosną ceny urządzeń elektronicznych po wprowadzeniu opłaty reprograficznej? Nie ma co liczyć na to, że producenci sprzętu wezmą ją na siebie?

Jednym z głównych argumentów podnoszony przez Związek Cyfrowa Polska, ale też inne organizacje – np. Federację Konsumentów czy ZPP – jest właśnie wzrost cen elektroniki w związku z rozszerzeniem i podwyższeniem opłaty reprograficznej.

To nieprawda, że producenci czy dystrybutorzy wezmą tę opłatę na siebie. To niemożliwe, ponieważ już dziś marże na elektronikę w Polsce są na tyle niskie, że kolejny podatek już w niej się nie zmieści. W przypadku dystrybucji marża wynosi dziś poniżej 1 proc.! Dlatego finalnie opłatę tę odczują konsumenci na półce sklepowej. Z naszych wyliczeń wynika, że będzie to ok. 40-60 zł od każdego 1000 zł ceny urządzenia. To sumy zauważalne dla naszych kieszeni.