Idea Bank zostanie przejęty przez Bank Pekao. Jest odpowiedź Leszka Czarneckiego

Sąd nie aresztował miliardera Leszka Czarneckiego. Prokuratura nie może ścigać go listem gończym

Nie będzie listu gończego za pochodzącym z Wrocławia, miliarderem Leszkiem Czarneckim. Warszawski sąd dziś po południu odrzucił wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie przedsiębiorcy. Miał to być tzw. „areszt poszukiwawczy” niezbędny do tego, by wydać list gończy. Biznesmen, który – zdaniem śledczych – ukrywa się przed organami ścigania, miał usłyszeć zarzuty w śledztwie, dotyczącym afery firmy windykacyjnej GetBack.