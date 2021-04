Przez pandemię i brak ruchu Polakom mogło przybyć nawet 76 milionów ton tłuszczu. "Apelujemy o otwarcie siłowni i klubów fitness"

- Eksperci WHO wyliczyli, że średni przyrost masy ciała w pandemii, w krajach Europy zachodniej to 2 kg. Proszę sobie wyobrazić, że po wynikach badań COVID 365+ w Polsce będzie to jakieś 76 milionów kilogramów tkanki tłuszczowej w skali całego kraju. Jeśli sobie zobrazujemy tę liczbę tkanki tłuszczowej jest to po prostu przerażające – grzmi Tomasz Kobosz. - Nadwaga i otyłość rujnują nasze zdrowie na wiele sposobów. Sprzyja udarom mózgu. zawałom serca, chorobom nowotworowym, osteoporozie a także depresji zaburzeniom lękowym.