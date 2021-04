Polacy kupują mniej "małpek" ze względu na wyższą cenę. "Aby ominąć podatek, na rynku zaczyna pojawiać się nowa pojemność"

- Wprowadzony od stycznia podatek na napoje alkoholowe o pojemności do 300ml uzależniony jest od zawartości alkoholu. Dodatkowa opłata alkoholowa dotyka w głównej mierze rynku wódki, dla którego sprzedaż butelek o małych pojemnościach jest bardzo istotna. To właśnie pojemności 90/100ml oraz 200ml odpowiadają za około 75 proc. wolumenu sprzedaży wódek smakowych oraz około 30 proc. wolumenu sprzedaży wódek czystych- tłumaczy w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press Joanna Stankiewicz, Centrum Monitorowania Rynku.

Jak wyjaśnia ekspertka, zmiany cenowe mają bardzo istotny wpływ na sprzedaż małych pojemności wódki. Jak pokazują dane CMR, w styczniu-lutym 2021 ich wolumen sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 był o około 20 proc. niższy w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Trochę większe spadki obserwowane są w przypadku wódek czystych, gdzie sprzedaż zarówno 90/100ml jak i 200ml spada rok do roku o ponad 20 proc.