Zmiany w korzystaniu z basenów i siłowni. Kto może wejść? Od 2 kwietnia dostępne tylko dla członków kadr narodowych w sportach olimpijskich

W JSW podpisano gwarancje pracy, ale komitet strajkowy nadal pracuje. Patrzymy zarządowi na ręce

Sławomir Kozłowski, szef Solidarności w Jastrzębskiej Spółce Węglowej nie boi się dosadnych słów: połowa zarządu do nieudacznicy, a to co się teraz dzieje w firmie w kwestii zarządzania to amatorka. Dlatego związkowcy nie zawieszają działalności komitetu protestacyjno-strajkowego, by nadal "patrzeć zarządowi na ręce" w kolejnych dniach. 31 marca, natomiast podpisano gwarancje zatrudnienia dla wszystkich pracowników na 10 lat.