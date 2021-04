Minister zdrowia zapowiedział, że hotele będą zamknięte w weekend majowy

Poznaj rządowy raport o występowaniu niepożądanych objawów. Sprawdź, czy występują zgony po szczepieniach przeciw Covid-19? 14.04.2021

Poznaj rządowy raport o występowaniu niepożądanych objawów. Sprawdź, czy występują zgony po szczepieniach przeciw Covid-19? Kobiety z pow. Brzezińskiego i zgierskiego ofiarami niepożądanego odczynu poszczepiennego? Szczegółowy raport rządowy na temat niepożądanych odczynach poszczepiennych. W rządowym raporcie o występowaniu tzw. niepożądanego odczynu poszczepiennego po szczepionce przeciw COVID-19 pojawiła się informacja o śmierci mieszkanki powiatu zgierskiego. Do zgonu doszło 22 lutego, niedługo po iniekcji. To jeden z 22 przypadków w kraju i drugi na terenie województwa, który wiąże się ze szczepieniami przeciw koronawirusowi. Czy słusznie? Co dokładnie zawiera raport?