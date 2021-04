Obostrzenia przedłużone do 18 kwietnia. Co z powrotem dzieci do szkół i otwarciem przedszkoli?

Co z majówką i wakacjami? Otwarte zostaną hotele i gastronomia? Minister zdrowia odpowiada

W środę minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o przedłużeniu obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia. Jednocześnie dodał, że zbyt wcześnie jest oczekiwać, że majówka będzie spędzana w ten sam sposób, co dwa lata temu czy wcześniej. - Tak naprawdę zależy to od momentu pandemii w którym będziemy się znajdowali- mówił w kontekście wakacji.