Majówka i wakacje 2021 bez obostrzeń? Czy otwarte zostaną hotele i gastronomia? Minister zdrowia odpowiada

Ogromna kolejka karetek do szpitala w Zabrzu. "Na Śląsku trwa wojna z epidemią" - mówi ratownik

Ogromna kolejka karetek z pacjentami covidowymi przed Szpitalem Specjalistycznym w Zabrzu. W kulminacyjnym momencie, w nocy z wtorku na środę, 6 na 7 kwietnia, przed zabrzańskim szpitalem było około 20 karetek. Ratownicy czekali wiele godzin na przyjęcie pacjentów. Dlaczego? Bo w tym szpitalu były dodatkowe wolne łóżka covidowe. To nie pierwszy taki przypadek, że karetki stoją w kolejkach przed szpitalami. "To nasza norma. Mogło się to zdarzyć przed każdym innym szpitalem. Dyspozytor mówi - tu są wolne miejsca i tam jedziemy. Na Śląsku trwa wojna z epidemią" - mówi jeden z ratowników, który stał w kolejce na przyjęcie pacjenta z COVID-19 do szpitala w Zabrzu.