Płace w budżetówce zamrożone na kolejny rok. "Brak wzrostu płac wiąże się z istotnym zagrożeniem" OPRAC.: Maciej Badowski

- Pracownicy samorządowi w wielu przypadkach nie chcą zajmować wyższych stanowisk, bo wiąże się to z niewielką podwyżką i większą odpowiedzialnością- uważa ekspert. Szymon Starnawski /Polska Press

- Projekt ustawy budżetowej na rok 2022 przewiduje podniesienie płacy minimalnej do 3000 zł brutto. Mimo to, wynagrodzenia w sferze budżetowej mają być zamrożone i wyniosą tyle samo co w roku 2021- komentuje ekspert.