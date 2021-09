Paweł Kowal: Celem Rosji jest wywołanie w społeczeństwach zachodu strachu

Co pokazują Rosjanie ćwiczeniami wojskowymi na manewrach Zapad-2021, które rozpoczęły się w piątek 10 września?

Stan relacji między Rosją a Zachodem, to jest rodzaj wojny. Ona się toczy jako wojna zastępcza, na przykład w Donbasie, ale ona też toczy się w innych przestrzeniach na styku Rosji z Zachodem często jako wojna propagandowa. Rosjanie starają się uzyskać przewagę propagandową. Starają się siać strach, bo wiedzą, że w obliczu strachu społeczeństw mogę wywierać nacisk na elity polityczne Zachodu. Chodzi po prostu o to, aby wysyłać na Zachód przesłanie, że jesteśmy „blisko wojny”, że Zachód się załamał, że Rosja ma przewagę na każdym polu itd. Nie mam wątpliwości, że Zapad z punktu widzenia Rosji to jest fragment jej „odwiecznej” wojny z Zachodem, ostatnio bardzo wzmocnionej.

Ale też chyba ten przekaz jest bardzo konkretny, jeśli na tych ćwiczeniach odbywa się na przykład testowanie nowego uzbrojenia albo trenuje się przerzut wojsk i sprzętu? Nie jest to przygotowanie do operacji ofensywnych?

Na tym to polega! Na tym polega ten mechanizm, żeby pani mnie o to pytała, żeby telewizje informacyjne trąbiły o tym od rana do nocy i żeby ludzie się coraz bardziej bali. Dlatego w tej samej odpowiedzi, potwierdzając, że tak, to jest część ich wojny Rosji z Zachodem, powiem inaczej niż liczni komentatorzy: nasza odpowiedź nie może być oparta na panice i strachu. To nie jest tak, że w ciągu tygodnia wojska rosyjskie wkroczą do Suwałk czy Białegostoku.