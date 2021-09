Zapad 2021. Mariusz Błaszczak: Jesteśmy przygotowani na prowokacje i próby eskalacji

Dokładnie dzisiaj rozpoczynają się rosyjsko-białoruskie manewry Zapad-2021. Czego należy się po nich spodziewać, patrząc na nie z perspektywy Polski?

Przegrupowania i przygotowania do ćwiczenia Zapad trwają już od pewnego czasu, natomiast teraz czeka nas jego najbardziej aktywna i widoczna faza. Bacznie obserwujemy to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, analizujemy możliwe scenariusze i wychwytujemy potencjalne zagrożenia. Zapad-21, w pewnym wymiarze, testuje „układ odpornościowy”, czyli jak i w jakim czasie jesteśmy w stanie zareagować. Rosjanie nie ukrywają, że to ćwiczenie dotyczy stricte zachodniego kierunku strategicznego, dlatego Wojsko Polskie musi być gotowe do działań we wszystkich domenach. Cały czas wzmacniamy naszą wschodnią granicę oraz potencjał we wschodnich rejonach Polski, regularnie ćwiczymy przerzuty wojsk i sprzętu oraz działania obronne i odstraszające w realnym terenie. Wszystko w myśl „chcesz pokoju, szykuj się do wojny”.