Prawie 300 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Straż graniczna: "Rekordowy dzień, wcześniej tak nie było"

W ciągu 24 godzin granicę Polski z Białorusią usiłowało przekroczyć nielegalnie 298 osób. Jak informuje Straż Graniczna 295 prób zostało udaremnionych, doszło też do zatrzymania trzech obywateli Iraku. Dodatkowo w rękach pograniczników znalazło się dziesięciu cudzoziemców, którzy mieli pomagać migrantom w przedostaniu się na terytorium Polski.

- To jest to samo, z czym mamy do czynienia od początku sierpnia. Presja migracyjna wciąż się utrzymuje - powiedziała w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press rzecznik prasowa Straży Granicznej podporucznik Anna Michalska. - W czwartek zapobiegliśmy prawie trzystu próbom przekroczenia granicy. Ten dzień był rekordowy, wcześniej nie mieliśmy do czynienia z tak dużymi grupami osób. Dodatkowo zatrzymaliśmy dziesięciu pomocników, którzy przyjechali po te osoby. Byli to cudzoziemcy, dwóch obywateli Jemenu posiadających status uchodźcy w Niemczech oraz ośmiu obywateli Gruzji. - potwierdziła.