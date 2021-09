Ćwiczenia wojskowe Zapad-2021. Ekspert: Rosjanie formalnie pokazują obronę, a praktycznie siłę

Co powinniśmy wiedzieć o rosyjsko-białoruskich ćwiczeniach wojskowych Zapad-2021?

Chciałbym zacząć od tego, że choć te ćwiczenia są realizowane cyklicznie co cztery lata co najmniej od 2009 roku, to jednak ich tegoroczna edycja jest szczególna pod wieloma względami. Mają one dużo szerszy zakres niż te, organizowane przed aneksją Krymu. Co prawda już wcześniej ich scenariusz de facto zakładał prowadzenie agresywnych działań wobec Polski czy Litwy, ale jednak większość państw NATO traktowała Rosję jako partnera, a zagrożenie z jej strony oceniała jako hipotetyczne. Teraz mamy dodatkowo, w stosunku do 2017 roku, napiętą sytuację z Białorusią. Jej najbardziej widocznym elementem jest presja na granicy, ale Mińsk zbliżył się do Moskwy już po zeszłorocznych wyborach prezydenckich, po których reżim Łukaszenki wprowadził szeroko zakrojone represje wobec swoich obywateli. To zbliżenie ma zwłaszcza charakter wojskowy, nawet jeśli współpracę realizowano już wcześniej. Aleksandr Łukaszenka widzi w Moskwie gwarancję utrzymania swojej władzy. To wszystko tworzy obraz, który nie jest dla nas zbyt korzystny.