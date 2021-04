Co szósty lot z Polski był opóźniony lub odwołany. "Pandemia jest tylko jednym z powodów problemów lotniczych"

Jak wynika z danych AirHelp, w pierwszym kwartale 2021 roku, ponad 13 tys pasażerów wylatujących w Polski ucierpiało wskutek długich opóźnień i odwołań lotów, z czego 8,5 tys jest uprawnionych do odszkodowania finansowego od linii lotniczych.

Co ważne, odszkodowanie lotnicze nie jest ekwiwalentem zwrotu środków za bilet: na mocy europejskiego prawa, linie lotnicze są zobowiązane do wypłaty pasażerom do 600 euro odszkodowania za poważnie opóźniony lub odwołany lot, jeśli wina za zakłócenie leży po stronie przewoźnika, a pasażerowie nie dotarli do swojej destynacji na czas, przykładowo z powodu usterki technicznej samolotu czy braku załogi.