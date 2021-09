Zaskakująca decyzja Londynu: Anglia nie wprowadzi paszportów covidowych i nie planuje lockdownów

Zaskakująca decyzja brytyjskiego ministra zdrowia, który zapowiedział, że Anglia nie wprowadzi paszportów covidowych, aby korzystać z imprez masowych. Sajid Javid dodał, iż nie spodziewa się kolejnych blokad.

- Myślę, że byłoby nieodpowiedzialne, aby jakikolwiek minister zdrowia na świecie podjął takie kroki – mówił Javid w programie BBC. - Nie powinniśmy robić czegoś dla samego faktu lub dlatego, że inni to robią, i powinniśmy prawidłowo przyjrzeć się każdemu możliwemu działaniu.

Jeszcze niedawno wysocy urzędnicy resortu zdrowia mówili coś przeciwnego, że będą covidowe paszporty i będą one wymagane nie tylko do wejścia do klubów nocnych, ale także na inne imprezy masowe. Wycofanie się z certyfikatów szczepionkowych odnosi się tylko do Anglii. W Szkocji na przykład takie paszporty będą wprowadzone od 1 października.