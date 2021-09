Dla kogo trzecia dawka szczepionki? Dziś posiedzenie Rady Medycznej

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska potwierdził w rozmowie z Polskim Radiem, że w poniedziałek Rada Medyczna przy premierze omówi m.in. kwestię trzeciej dawki szczepionki na koronawirusa.

Wiceszef resortu pytany był także m.in. czy wprowadzenie trzeciej dawki wiąże się z informacjami, że wyniki badań wskazują, iż odporność poszczepienna spada z upływem czasu.

Kraska podkreślił, że jest to „naturalny proces”. - Przy każdej szczepionce to się odbywa. Niedługo minie rok, kiedy zostały podane pierwsze szczepienia w naszym kraju - dotyczy to grupy „zerowej”. W wielu krajach już podaje się trzecią dawkę – tłumaczył.