Zapomniana katastrofa lotnicza w Gabare. Opowieść o ludziach, którzy pamiętają

Większość ofiar to Polacy. I choć to największa katastrofa w dziejach bułgarskiego lotnictwa cywilnego, dziś mało kto o niej pamięta. Podobnie jak o niewielkim pomniku stojącym w trudno dostępnym miejscu. Metalowe elementy rozkradziono, ale na granicie wciąż widnieje długa lista nazwisk: polskich, bułgarskich, są też dwa brytyjskie. Próżno ich szukać w internecie, choć znamy z imienia i nazwiska ofiary katastrofy smoleńskiej czy ofiary katastrofy w Lesie Kabackim. O tych spod Gabare jakby świat zapomniał.

Pomiędzy wioskami ciągnie się długi, niezbyt głęboki, ale zalesiony wąwóz. To gdzieś tam 16 marca 1978 uderzył w ziemię Tu-134 lecący z Sofii do Warszawy. Nie przeżył nikt. Zginęły 73 osoby - 66 pasażerów i 7 członków załogi.

Gabare. Niewielka miejscowość na głębokiej bułgarskiej prowincji, niedaleko granicy z Rumunią. Mieszka tam mniej niż 700 osób. Od leżącej nieopodal wioski Tłaczene dzieli ją siedmiokilometrowa, pełna dziur droga. W Tłaczene dziś mieszka ok. 350 osób. Podobnie jak w Gabare, średnia wieku mieszkańców to ok. 47 lat. Młodzi stamtąd uciekają, zostają tylko ci, którzy nie mają innego wyboru.

Na tym zgrupowaniu miał być też kolarz Leszek Sibilski. Ale został w kraju, bo mimo miłości do kolarstwa, ciągnęło go do nauki, studiował, musiał chodzić na zajęcia, zdobywać zaliczenia. Dziś Leszek Sibilski mieszka w USA, wykłada na amerykańskiej uczelni. Niektórzy mogą pamiętać, że to on był inicjatorem ustanowienia Światowego Dnia Roweru. I tak się stało, dwa lata temu ONZ za ten dzień uznało 3 czerwca.

17 marca 1978 jechał na zajęcia tramwajem, gdy zauważył w gazecie, którą czytał mężczyzna siedzący przed nim, nazwiska swoich kolegów. Jak opowiada, w pierwszej chwili pomyślał: „Ja tu udaję naukowca, a oni już zaczęli wygrywać”. Dopiero po chwili zobaczył, że to rodzaj nekrologu. I zmartwiał. Nie wysiadł z tego tramwaju, dojechał do pętli. Dziś mówi, że ten dzień, ta katastrofa, zmieniła jego życie. - Poczułem, jak bardzo jest kruche. Był człowiek i nie ma człowieka - mówi.

Wszyscy piszący o katastrofie w Gabare powielają garść informacji. Samolot Tu-134, oznaczony jako LZ-TUB (nr fabryczny 8350501, nr seryjny 05-01, wyprodukowany w 1968 r. przez Charkowski Zakład Lotniczy, należący do bułgarskich linii lotniczych Balkan, wystartował planowo z Sofii po godzinie trzynastej. Maszynę prowadził doświadczony pilot Christo Christow. Z niewyjaśnionych do dziś przyczyn, samolot 10 minut po starcie, gdy osiągnął pułap 4900 metrów, zaczął niemal pionowo spadać i uderzył z pełną mocą w ziemię. Z maszyny nic nie zostało, nie jest też jasne, czy odnaleziono czarne skrzynki.

Jedną z nich był ojciec Radosława Kowalika-Miklaszewskiego i Jarosława Kowalika-Miklaszewskiego. Jego też miało nie być w tym samolocie. Wracał do Warszawy i miał przesiadkę w Sofii. Skorzystał z okazji, że przyleciał tam nieco szybciej i mógł wsiąść na pokład wcześniejszego samolotu do Warszawy. Tego, który roztrzaskał się pod Gabare.

- Moja babcia zmarła w zeszłym roku i ona zawsze żyła w poczuciu, że ta sprawa nigdy nie została wyjaśniona i nigdy już nie będzie. Na pewno też czuła się źle, z tego, co pamiętam, kiedy patrzyła na to, co dzieje się wokół katastrofy smoleńskiej - mówi Anna Otocka. W katastrofie zginął brat jej ojca, Krzysztof Otocki, jeden z kadry kolarzy. - Babcia widziała, że rodziny ofiar katastrofy pod Smoleńskiem otrzymały pomoc od państwa, były nabożeństwa, msze święte. Ale wiedziała też, że wtedy, w 1978 roku, to były zupełnie inne czasy - dodaje.

- To, co spowodował brak ojca w rodzinie, można sobie wyobrazić. Matka została z dwójką gówniarzy. Jeden miał trzy lata, drugi niecałe siedem. Wiadomo, jak to wpłynęło na nasze życie. Nastąpiły ciężkie czasy, chwilę potem wybuchł stan wojenny, a matka miała pensję nauczycielską i „bida-rentę” po ojcu. To, że się wychowywaliśmy bez ojca, też było ciężkie - mówi Radosław Kowalik-Miklaszewski.

O samej katastrofie wciąż bowiem wiadomo niewiele. Choć to największy wypadek lotniczy w dziejach bułgarskiego lotnictwa cywilnego i jedna z największych katastrof lotniczych z udziałem Polaków. Tak naprawdę wątpliwości dotyczą nawet liczby ofiar z naszego kraju. Wiele źródeł (w tym Wikipedia) podaje, że zginęło 39 Polaków. Jednak kilka dni po katastrofie „Trybuna Ludu” opublikowała szczegółową listę polskich ofiar wraz z miejscem ich zamieszkania (ten wycinek do dziś jest w posiadaniu jednej z rodzin). Nazwisk jest 37. Nawet PRL-owska prasa nie mogła popełnić błędu albo kogoś pominąć. Tajemnicę tej niezgodności być może odkrywa pomnik stojący niedaleko miejsca katastrofy. Wyryto na niej 73 imiona i nazwiska: 37 polskich, 34 bułgarskie (w tym siedmioosobowej załogi samolotu) oraz dwa brytyjskie. Najprawdopodobniej bułgarskie przekazy z 1978 r. podawały liczbę 39 obcokrajowców, zaliczając do niej Polaków i dwoje Brytyjczyków.

Mimo to, kiedy w 1980 r. doszło do katastrofy Iła-62 na Okęciu, PRL-owskie władze w Polsce powołały specjalną komisję, a jej raport kończył się konkluzją, że przyczyną wypadku była wada konstrukcyjna samolotu. Teza była prawdziwa, ale i odważna, bo przecież w owym czasie radzieckie samoloty wad konstrukcyjnych mieć nie mogły. Tym niemniej przyczyny katastofy są wiarygodnie i racjonalnie opisane.

Skąd w takim razie relacja pasterza o wielkim błysku na niebie? Co się stało z czarnymi skrzynkami, które powinny wyjaśnić przyczynę katastrofy? Według oficjalnych informacji nigdy ich nie odnaleziono. Jak to możliwe, powinny przetrwać wszelkie możliwe okoliczności katastrofy. Takich pytań jest wiele, podobnie jak teorii, co tak naprawdę się stało w marcowe popołudnie 1978 roku nad Gabare. „New York Times” w wydaniu z 17 marca 1978 r. napisał: „Źródła na lotnisku podały, że samolot najprawdopodobniej eksplodował, ale urzędnicy odmówili udzielenia dalszych informacji”. Przez lata badacze tej katastrofy rozważali kilka możliwych scenariuszy.

Hipoteza druga: celowe zniszczenie maszyny przez kapitana. Zwolennicy tej teorii przytaczają informacje, jakoby Christo Christow był w złej kondycji psychicznej, zaś dowodem mającym popierać tę tezę jest fakt, że pochodził on z okolic Gabare. Owszem, zdarzają się takie wypadki lotnicze . Ostatnim głośnym przypadkiem była katastrofa samolotu Germanwings w 2015, kiedy to będący w depresji Andreas Lubitz rozbił w Alpach Airbusa A320-211 lecącego z Barcelony do Düsseldorfu. Taka przyczyna katastrofy byłaby do zweryfikowania za pomocą czarnych skrzynek - ale tych w przypadku lotu z Sofii do Warszawy przecież - przynajmniej oficjalnie - nigdy nie odnaleziono. Tej hipotezy z powodu braku dokumentacji oczywiście wykluczyć nie można, ale nie byłaby ona aż tak niewygodna dla komunistycznych rządów, by po dziś dzień ukrywać przyczyny katastrofy.

Hipoteza trzecia: zamach terrorystyczny. W materiałach, jakie już odnaleziono w polskim Instytucie Pamięci Narodowej, jest dokument, w którym bułgarskie władze pytają MSW o możliwe kontakty obywateli polskich, lecących tym lotem, z organizacjami terrorystycznymi. Być może w polskich czy bułgarskich archiwach są jakieś informacje na ten temat. Nie jest tajemnicą, że w czasach PRL Polska była krajem, w którym pojawiali się groźni terroryści. Jednym z nich był legendarny Ilich RamÍrez Sánchez ps. „Carlos” lub „Szakal”, który bywał w Warszawie przynajmniej kilka razy. Po co jednak ktoś miałby wysadzać samolot lecący z Sofii do Warszawy? Zwłaszcza, że nikt do takiego aktu terroru nigdy się nie przyznał, a rozgłos jest najważniejszym elementem tego rodzaju zamachów. Pojawiającą się teorię, jakoby chodziło o „zlikwidowanie” utytułowanej kadry bułgarskich gimnastyczek rytmicznych, można chyba między bajki włożyć.

Hipoteza czwarta: zderzenie z samolotem bułgarskich sił powietrznych lub wojsk radzieckich stacjonujących na tym terenie lub też bezpośredni kontakt z nim. To, że niedaleko Gabare była baza wojskowa, jest faktem. To właśnie dlatego bardzo szybko po katastrofie teren został otoczony kordonem żołnierzy, choć był olbrzymi - szczątki samolotu (samolotów?) zostały rozsiane na przestrzeni ok. 30 kilometrów kwadratowych. To tłumaczy też błysk, który ujrzał na niebie pasterz, z którym rozmawiała wdowa po jednej z ofiar. Dla wielu rodzin ofiar ta hipoteza wydaje się najbardziej prawdopodobna. Słyszę też taką opowieść, krążącą w środowisku pilotów: - Z przyczyn zawodowych wiem, że piloci samolotów wojskowych (w owych czasach były to rosyjskie MIG-i) lubili „bawić się” z samolotami pasażerskimi, podlatywać i wykonywać dziwne manewry. Mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku, wojskowa maszyna mogła podlecieć zbyt blisko.

Niedługo po katastrofie rodziny ofiar dostały zaproszenie do ambasady bułgarskiej. Niczego się tam nie dowiedziały. A wątpliwości było już sporo. Chociażby przy okazji pogrzebów. Bardzo dobrze pamięta to Cezary Budka. - To były takie czarne trumny, jakby zrobione z cienkiej sklejki. One były zaplombowane. Przyjeżdżała ochrona lotniska, która pilnowała trumien, tak żeby nikt nie mógł się zbliżyć - milknie.

- W tych trumnach nie było ciał, rodziny to wiedziały - mówi Anna Otocka. - Wiem, że to może zabrzmieć niepoważnie, ale moja rodzina żyła w takim przeświadczeniu - jak w jakimś filmie katastroficznym - że skoro trumna była pusta, to wujek może kiedyś się odnajdzie i wróci do domu. No ale z tego, co ja słyszałam, co mówili miejscowi, to ten samolot spadł w taki sposób, że tam były szczątki samolotu i szczątki ludzi. Nie było wówczas badań DNA, a Bułgarzy nie podeszli do tego ze starannością.

- Wiem, co było w trumnach, bo przenosiliśmy grób. Tam były takie metalowe puszki, a w nich był piasek, pewnie z miejsca katastrofy - opowiada Cezary Budka. - Początkowo nasz ojciec został pochowany w Tworkach, bo tam proboszczem był ks. Roman Indrzejczyk, przyjaciel naszej rodziny. Bywał u nas w domu, znaliśmy go dobrze. To był taki ksiądz z prawdziwego zdarzenia. Nie miał samochodu, plebanii, nie miał nic. Mieszkał w wynajętym pokoiku, jeździł na rowerze. Po prostu opiekował się ludźmi, wszystko rozdawał. Później ksiądz Roman został przeniesiony do parafii na Żoliborzu, a jeszcze później został kapelanem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I zginął w katastrofie smoleńskiej - kończy niespodziewanie.