Włochy: czołowy mafiozo wyszedł na wolność. Giovanni Brusca mordował, rozpuścił w kwasie ciało dziecka

Szef sycylijskiej mafii Giovanni Brusca, który dopuścił się tak makabrycznych przestępstw, jak rozpuszczanie ciała kilkunastoletniego dziecka w kwasie żrącym, został zwolniony z więzienia. Nazwany „pogromcą ludzi” Brusca przyznał się do swojej roli w ponad 100 zabójstwach, w tym w mordzie włoskiego sędziego śledczego Giovanni Falcone. Znany był on z bezkompromisowej walki z mafią sycylijską. Zginął w zamachu bombowym w maju 1992 roku.

Powodem zwolnienia zza krat gangstera było to, że stał się on informatorem śledczych, co pozwoliło na dotarcie do innych gangsterów. Brusca zadeklarował, że pomoże włoskim prokuratorom w rozbijaniu mafijnych struktur i tak się stało. Jego uwolnienie zza krat po 25 latach spędzonych w więzieniu wywołało ogromną falę oburzenia wśród krewnych i bliskich jego ofiar. Postanowieniem sądu Brusca będzie teraz przebywał na zwolnieniu warunkowym przez cztery najbliższe lata.