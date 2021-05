Duńskie służby pomagały Amerykanom podsłuchiwać europejskiech polityków, w tym Angelę Merkel

Duńskie służby specjalne przed laty pomogły amerykańskiej służbie wywiadowczej NSA w podsłuchiwaniu wielu europejskich polityków. Chodziło między innymi o niemiecką kanclerz, byłego szefa niemieckiej dyplomacji oraz polityków z Francji, Norwegii i Szwecji. Tak wynika ze śledztwa dziennikarzy z wielu europejskich krajów, którzy dotarli do tajnego raportu w tej sprawie. Wynika z niego, że amerykańskie służby korzystały z duńskiej infrastruktury internetowej. Dzięki temu udało się „wyłuskiwać” interesujące Amerykanów rozmowy. Nie wiadomo, ilu w sumie europejskich polityków znalazło się na celowniku amerykańskiej NSA.

Praktyki te miały miejsce w latach 2012-2014. Według raportu duńskiego nadawcy Danmarks Radio, Służba Wywiadu Obronnego (FE) współpracowała z amerykańską Agencją Bezpieczeństwa Narodowego (NSA). Według raportu zebrano dane wywiadowcze na temat wielu urzędników z Niemiec, Francji, Szwecji i Norwegii.

W nowym raporcie udostępnionym kilku europejskim agencjom prasowym mówi się, że NSA uzyskała dostęp do wiadomości tekstowych i rozmów telefonicznych wielu wybitnych osób, podłączając się do duńskiej infrastruktury internetowej we współpracy z FE. Były to działania, które określono kryptonimem „Operacja Dunhammer”. Pozwoliła ona amerykańskiej NSA uzyskać dane wykorzystujące numery telefonów polityków.