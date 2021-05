Amerykański aktor Steven Seagal, wieloletni wielbiciel prezydenta Rosji, dołączył do prokremlowskiej partii. Seagal otrzymał legitymację partyjną partii Sprawiedliwa Rosja - Za Prawdę. Szefostwo tego ugrupowania oświadczyło, że aktor będzie zajmować się sprawami ekologii. Wcześniej Seagal należał do partii Za Prawdę Zachara Prilepina. Teraz ugrupowanie nawiązało współpracę ze Sprawiedliwą Rosją Siergieja Mironowa.

Seagal, który dostał rosyjskie obywatelstwo w 2016 roku, zapowiada walkę z firmami, które szkodzą środowisku.

Urodzony w USA Seagal jest znany ze sztuk walki. Zagrał w wielu filmach akcji, podczas gdy Putin, który nadał mu obywatelstwo, sam jeszcze czynnie uprawia judo.

Podczas ceremonii wstąpienia do nowej partii Seagal pozował do zdjęć obok jednego z liderów ugrupowania, pisarza Zachara Prilepina, który zaciągnął się do prorosyjskich separatystów we wschodniej Ukrainie i przyznał się do dowodzenia jednostką bojową w konflikcie, w którym zginęły w ciągu siedmiu lat tysiące ludzi.

W 2018 roku Rosja powierzyła Seagalowi poprawę stosunków ze Stanami Zjednoczonymi w czasie, gdy relacja między tymi dwoma krajami pogorszyły się do najgorszego poziomu od czasów zimnej wojny. Teraz Seagal ma się skupić na ekologii. Jako przedstawiciel Rosji Seagal odwiedził Wenezuelę na początku maja i wręczył prezydentowi Wenezueli Nicolasowi Maduro miecz samuraja.