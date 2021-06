Francja: siły specjalne raniły byłego policjanta, który strzelał do stróżów prawa. Mężczyzna trafił do szpitala

Uzbrojony były żołnierz, który uciekał przed pościgiem w południowo-zachodniej Francji został postrzelony przez policję po 24-godzinnej obławie.

29-letni Terry Dupin ostrzelał w sobotę policjantów, potem uciekł do lasu i tam się schronił. Na miejsce ściągnięto oddziały specjalne, rozpoczęła się szeroko zakrojona obława na niebezpiecznego mężczyznę.

Kiedy dobę później doszło do strzelaniny, Dupin został ranny i pojmany przez policjantów. Francuski minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin powiedział, że niebezpieczny osobnik został „zneutralizowany” i podziękował policji za bardzo zdecydowane działania.

Jak oświadczyli śledczy, obława rozpoczęła się w sobotę po sporze w domu byłej partnerki Dupina, w miejscowości Le Lardin-Saint-Lazare w Dordonii, która zakończyła się ostrzelaniem przez mężczyznę przybyłych na miejsce zdarzenia policjantów.

Strzelający do stróżów porządku był już w przeszłości skazany za przemoc domową. Uciekł on do pobliskich lasów uzbrojony w nóż i strzelbę myśliwską dalekiego zasięgu, poinformowała policja.