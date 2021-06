Wielka Brytania: zaszczepione przeciwko Covid-19 kobiety skarżą się na problemy z miesiączką

Brytyjskie służby medyczne monitorują 4000 kobiet, które zgłosiły problemy z miesiączką po zaszczepieniu się przeciwko Covid-19. Zmiana cyklu miesiączkowego nie znajduje się na liście potencjalnych skutków ubocznych szczepień, ale powstały tysiące zgłoszeń w całej Wielkiej Brytanii, szczególnie wśród kobiet w wieku od 30 do 49 lat.

Oficjalne dane uzyskane przez The Sunday Times mówią, że do 17 maja do brytyjskiej Agencji Regulacji Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej (MHRA) zgłoszono 2734 problemów menstruacyjnych związanych ze szczepionką AstraZeneca. Kolejnych 1158 zgłoszeń było związanych ze szczepionką Pfizera, a 66 powiązano z osobami, które otrzymały szczepionkę firmy Moderna.