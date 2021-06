Czy jesienią będą wzmacniające szczepienia przeciwko Covid? Wiele krajów szykuje się do tego

Czy czeka nas jesienią tego roku wzmacniająca dawka szczepionki przeciwko koronawirusowi? Taki „dopalacz” miałby, zdaniem wielu krajów, wzmocnić nasze organizmy przed bardziej zakaźnymi wariantami Covid-19.

Przedstawiciela Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) twierdzą, że jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić, czy będą one potrzebne. -

Nie mamy informacji, aby istniała potrzeba wzmacniających szczepień - mówi Soumya Swaminathan, główny naukowiec WHO. Wezwanie do takich działań uznała za przedwczesne w sytuacji, kiedy osoby z grup wysokiego ryzyka w większości krajów świata nie dostały nawet pierwszej dawki szczepionki.