Wystarczy nam tylko covidowy paszport, kod QR, maseczki i można wypoczywać w Grecji

Wybieramy Grecję, dokładniej jej część kontynentalną, Półwysep Chalcydycki. Maria I. Pappa, która zajmuje się promocją turystyki w gminie Aristotelis, na południowy wschód od Salonik, jest zdania, że ta część Grecji najlepiej oddaje klimat tego kraju, który powoli budzi się po pandemii do życia. Turystów jest coraz więcej, ale zatrzęsienia nie ma. Kto wpadnie tam teraz, trafi na pokazy kulinarne. Co miasteczko, to bardziej wymyślne potrawy, okraszone muzyką i tańcami zawodowej grupy, która tworzy najpierw orszak, który sunie przez miasteczko i zachęca gości do wspólnej zabawy, a potem daje popis na placach.

Moda na Grecję powoli wraca

Grecja była jednym z ulubionych urlopowych kierunków Polaków i chce, by tak było i w tym sezonie. Nim zasmakujemy jej specjałów i będziemy delektować się wspaniałą aurą, pamiętajmy o zasadach obowiązujących przy wjeździe do tego kraju. Najważniejsze jest to, że Grecy akceptują covidowy paszport, a zrobili to z miesięcznym wyprzedzeniem niż cała Unia. To elektroniczny dowód na to, że dana osoba przebyła COVID-19 , ma negatywny wynik testu, została zaszczepiona.

Pamiętajmy, że każdy przyjeżdżający do Grecji może zostać poddany wyrywkowej kontroli stanu zdrowia. Musimy się tej procedurze poddać, inaczej nie wpuszcza nas do tego kraju. Wjeżdżając tam zarejestrować się na stronie https://travel.gov.gr/#/ , a formularz wypełniamy co najmniej 24 godziny przed odprawą. Na tej podstawie dostajemy kod QR, który okazujemy przy odprawie biletowej i przy greckiej granicy.