Ameryka pracuje nad tabletką przeciw Covid-19. Być może będzie gotowa do końca roku. Pfizer w czołówce.

Dr Anthony Fauci, szef Narodowego Instytutu Alergii i Cho-rób Zakaźnych, zaangażowany w ten program, mówi, że czeka na czas, gdy pacjenci z Covid-19 będą mogli odebrać tabletki po uzyskaniu pozytywnego wynik testu. Budzę się rano, nie czuję się dobrze, zanika węch i smak, boli mnie gardło – mówił dr Fauci. Dzwonię do lekarza i mówię: Mam Covid i potrzebuję recepty.

Program Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej przyspieszy badania kliniczne kilku najbardziej obiecujących specyfików. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, pierwsze tabletki mogą być gotowe do końca tego roku.

W ubiegłym roku rząd USA przeznaczył 18 miliardów dolarów na wsparcie firm farmaceutycznych pracujących nad szczepionką przeciw Civid-19. Teraz wyda 3 miliardy dolarów na opracowywanie tabletek zwalczających koronawirusa na wczesnym etapie zakażenia, co może uratować życie tysiącom ludzi.

Jego poparcie dla tych badań wynika z doświadczenia w wal-ce z AIDS. W latach 90. jego instytut przeprowadził badania, które doprowadziły do powstania tabletek przeciwwirusowych na HIV.

Na początku pandemii rozpoczęto testy istniejących leków przeciwwirusowych u osób hospitalizowanych z ciężkim Co-vid-19. Wiele prób nie wykazało korzyści. Z perspektywy czasu wybór podawania specyfików przy zaawansowanym koronawirusie był błędem. Naukowcy wiedzą dziś, że najlepszy czas na zablokowanie Covid-19 to pierwsze dni choroby, gdy wirus szybko się replikuje, a układ odpornościowy nie zbudował obrony.

Jak dotąd tylko jeden lek przeciwwirusowy wykazał wyraźną korzyść dla hospitalizowanych: remdesivir. Pierwotnie ba-dano go pod kątem walki z Ebolą, wydaje się, że skraca on przebieg Covid-19, gdy jest podawany dożylnie. W październiku stał się pierwszym – i jak dotąd jedynym – lekiem przeciwwirusowym, którego amerykański regulator leków (FDA) dopuścił do leczenia koronawirusa.